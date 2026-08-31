Hochwasser nach Dürre? „Voraussetzungen sind da“

„Extremwetter führt nicht immer zur Katastrophe“

Wenn ein kräftiges Italientief in unsere Breiten zieht und auf kalte Polarluft trifft, wäre das Potenzial für Starkregen vorhanden. „Es kommt dann aber auf die atmosphärischen Bedingungen an, ob das Tief über Österreich hängen bleibt oder rasch wieder abzieht“, erklärt Orlik und betont: „Extremwetterereignisse nehmen im Zuge des Klimawandels zu, was aber nicht heißen muss, dass jedes Ereignis katastrophale Ausmaße annimmt.“