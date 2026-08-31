Arsenal-Stürmer vor Unterschrift beim FC Barcelona

Überraschender Wechsel kurz vor dem Ende des Sommer-Transferfensters. Wie „The Athletic“ und Insider Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, wechselt Gabriel Jesus zum FC Barcelona. Der Brasilianer soll bereits am Montag zum Medizincheck nach Katalonien reisen.
Zehn Millionen Euro (plus Bonuszahlungen) soll Barca an Arsenal überweisen, bis 2028 soll Jesus dann unter Hansi Flick auf Torjagd gehen.
In der vergangenen Saison hatte der 29-jährige Mittelstürmer oft auf der Ersatzbank der „Gunners“ Platz nehmen müssen, in der Meistersaison 2025/26 brachte es Jesus gerade einmal auf 421 Spielminuten in der Premier League.
Win-Win-Win-Situation?
Von seinem neuen Verein erwartet sich der 64-fache Teamspieler Brasiliens wieder mehr Einsatzzeiten, während Arsenal einen Spieler von der Gehaltsliste streichen und Barcelona zu recht günstigen Konditionen einen neuen Spieler in der Reihen begrüßen kann.
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