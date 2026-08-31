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Überraschener Transfer

Arsenal-Stürmer vor Unterschrift beim FC Barcelona

Premier League
31.08.2026 06:49
Gabriel Jesus (r.) wird seine Karriere wohl beim FC Barcelona fortsetzen.
Gabriel Jesus (r.) wird seine Karriere wohl beim FC Barcelona fortsetzen.(Bild: AFP/APA/Adrian Dennis)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Überraschender Wechsel kurz vor dem Ende des Sommer-Transferfensters. Wie „The Athletic“ und Insider Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, wechselt Gabriel Jesus zum FC Barcelona. Der Brasilianer soll bereits am Montag zum Medizincheck nach Katalonien reisen. 

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Zehn Millionen Euro (plus Bonuszahlungen) soll Barca an Arsenal überweisen, bis 2028 soll Jesus dann unter Hansi Flick auf Torjagd gehen.

In der vergangenen Saison hatte der 29-jährige Mittelstürmer oft auf der Ersatzbank der „Gunners“ Platz nehmen müssen, in der Meistersaison 2025/26 brachte es Jesus gerade einmal auf 421 Spielminuten in der Premier League. 

2022 wechselte Jesus von ManCity zu Arsenal.
2022 wechselte Jesus von ManCity zu Arsenal.(Bild: AFP/GLYN KIRK)

Win-Win-Win-Situation?
Von seinem neuen Verein erwartet sich der 64-fache Teamspieler Brasiliens wieder mehr Einsatzzeiten, während Arsenal einen Spieler von der Gehaltsliste streichen und Barcelona zu recht günstigen Konditionen einen neuen Spieler in der Reihen begrüßen kann.

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