Bresnik: „So fährst du mit 500 PS gegen die Wand“

Wahrscheinlich ist es der beeindruckendste Blick im Tennis. Wenn man ganz oben im Arthur Ashe Stadium steht, und das Auge die fast senkrechten Tribünen hinunterschweifen lässt. Fast 24.000 Zuschauerplätze machen es zur mit Abstand größten Tennisarena der Welt, mit der etwa eineinhalbfachen Kapazität der drei anderen Grand-Slam-Hauptstadien. Es bringt die Intention der US Open auf den Punkt: Alles soll größer sein.