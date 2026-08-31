Bresnik: „So fährst du mit 500 PS gegen die Wand“

Ein riesiges Areal, Starauflauf und Fanmassen – die US Open sind vor allem eine große Show. In deren Fokus steht heute die Rückkehr von Carlos Alcaraz. Dessen Verletzung wirft bei Experten wie Günter Bresnik einige Fragen auf.
Wahrscheinlich ist es der beeindruckendste Blick im Tennis. Wenn man ganz oben im Arthur Ashe Stadium steht, und das Auge die fast senkrechten Tribünen hinunterschweifen lässt. Fast 24.000 Zuschauerplätze machen es zur mit Abstand größten Tennisarena der Welt, mit der etwa eineinhalbfachen Kapazität der drei anderen Grand-Slam-Hauptstadien. Es bringt die Intention der US Open auf den Punkt: Alles soll größer sein.
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