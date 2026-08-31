Das Thema Pensionen geht jetzt nicht mehr weg

Jedenfalls kommt jetzt das seit viel zu vielen Jahren mit Krampf im Hintergrund gehaltene Gwirks mit den Pensionen grell ausgeleuchtet auf die Bühne und wird von dort auch nicht mehr verschwinden, bis die Regierung eine Lösung präsentiert. Oder eben nicht. Das wird dann allerdings in die Rechnung am Wahlabend einzupreisen sein.