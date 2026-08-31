Selbst Tierschutzverein geht bald das Heu aus

Hochwertiges Raufutter ist für die Vierbeiner lebenswichtig, denn sie brauchen es für die Verdauung. Der Preis dafür wuchs jedoch stark an. Die extreme Trockenheit in diesem Jahr bringt jetzt auch den heimischen Tierschutz in Bedrängnis.
Nicht nur Landwirte haben zunehmend Probleme, genug Futter für ihr Vieh aufzutreiben, auch auf den Assisi-Höfen des Österreichischen Tierschutzvereins ist man auf ausreichend Heu angewiesen. Vier Esel, neun Ziegen, sechs Schafe, zehn Meerschweinchen und 22 Kaninchen sind es etwa auf dem Assisi-Hof in Stockerau in Niederösterreich, die täglich ihre Heu-Ration benötigen. „Für sie ist hochwertiges Raufutter lebensnotwendig, weil diese Tiere es für ihre Verdauung rund um die Uhr brauchen“, erklärt Hofleiterin Stephanie Lang.
Fast die Hälfte der Heuernte fehlt regional
Doch durch das Ausbleiben des Regens wuchs in den vergangenen Wochen kaum noch Gras. Regional fehlt daher knapp die Hälfte der üblichen Heuernte. Die Folge: Die Preise für Futter sind explodiert. „Kostete eine Tonne Wiesenheu vor einem Jahr noch 140 bis 180 Euro, sind mittlerweile bis zu 225 Euro pro Tonne zu bezahlen“, berichtet Tierschutzverein-Sprecher Alexios Wiklund.
Diese Entwicklung treffe den Verein mit voller Wucht: „Unsere Kosten nur für Heu belaufen sich dadurch auf mehrere tausend Euro im Monat.“ Denn neben dem Assisi-Hof in Stockerau gelte es auch, ein Pferde-Asyl in Tirol zu versorgen.
Tiere nicht im Stich lassen
„Unsere Tiere haben oft eine lange Leidensgeschichte hinter sich, ehe sie bei uns ein sicheres Zuhause gefunden haben“, erklärt Lang: „Wir können sie daher jetzt nicht im Stich lassen.“ Die Assisi-Hof-Leiterin appelliert an alle Tierfreunde in Niederösterreich: „Jede Spende hilft dabei, die Futtertröge unserer Schützlinge zu füllen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.