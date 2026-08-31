Selbst Tierschutzverein geht bald das Heu aus

Nicht nur Landwirte haben zunehmend Probleme, genug Futter für ihr Vieh aufzutreiben, auch auf den Assisi-Höfen des Österreichischen Tierschutzvereins ist man auf ausreichend Heu angewiesen. Vier Esel, neun Ziegen, sechs Schafe, zehn Meerschweinchen und 22 Kaninchen sind es etwa auf dem Assisi-Hof in Stockerau in Niederösterreich, die täglich ihre Heu-Ration benötigen. „Für sie ist hochwertiges Raufutter lebensnotwendig, weil diese Tiere es für ihre Verdauung rund um die Uhr brauchen“, erklärt Hofleiterin Stephanie Lang.