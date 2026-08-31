Unersättliche Pilzdiebe machen die Wälder unsicher

Ansonsten reißt die Kolonne der Schwammerljäger aus dem Süden derzeit nicht ab. „Wir müssen schon sehr präsent sein, sonst räumen einige die Wälder leer. Es gibt viele Hobby-Sammler, die sich an die Zwei-Kilo-Regel halten, aber leider auch professionelle Pilzjäger, die damit Geschäft machen wollen und kein Limit kennen“, weiß Günther Eiter, Einsatzstellenleiter der Bergwacht Steinach und Umgebung, aus jahrzehntelanger Erfahrung.