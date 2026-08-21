Durchbruch! Einigung auf 240 Dürre-Millionen

Wie die „Krone“ erfuhr, hat sich die Regierung nach zähem Ringen auf Dürre-Hilfen für Österreichs Landwirte geeinigt. Dem Vernehmen nach soll es sich um etwa 240 Millionen Euro handeln. Auch beim Klimaschutzgesetz konnte wohl ein Kompromiss gefunden werden.
Während Starkregen inzwischen die ausgetrockneten Böden überflutet, feilschte die Regierung weiter um Hilfen für die Bauern – bis zum frühen Freitagnachmittag. Denn wie aus Verhandlerkreisen zu hören ist, konnte man sich einigen. Noch heute sollen erste Details präsentiert werden.
Wie bereits berichtet, soll ein Teil der Entlastung über die ein zeitweise Aussetzen der Sozialversicherungsbeiträge, Zinszuschüsse und Ratenstundungen erfolgen. Neu ist, dass die Prämie für die Hagelversicherung nächstes Jahr um zehn gesenkt wird.
Die Einigung soll dabei nicht nur 240 Millionen für die dürregeplagten Bauern bringen, sondern auch ein neues Klimaschutzgesetz. Und auch eine neue UVP-Regelung soll kommen, wie der „Krone“ verraten wurde.
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