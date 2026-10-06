Ab 20.45 Uhr LIVE – England empfängt Tschechien

Die englische Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel geht mit einem 7:0-Kantersieg über Kroatien im Rücken als klarer Favorit ins Heimspiel in Wembley gegen die Tschechen. Schon in Prag vor einer Woche hatte der WM-Dritte durch Tore von Harry Kane und Anthony Gordon mit 2:0 die Oberhand behalten.