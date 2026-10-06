Ab 20.45 Uhr LIVE – England empfängt Tschechien

Vierter Spieltag in der UEFA Nations League: England empfängt Tschechien. Wir berichten ab 20.45 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die englische Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel geht mit einem 7:0-Kantersieg über Kroatien im Rücken als klarer Favorit ins Heimspiel in Wembley gegen die Tschechen. Schon in Prag vor einer Woche hatte der WM-Dritte durch Tore von Harry Kane und Anthony Gordon mit 2:0 die Oberhand behalten.
Kane steht vor Rekord
Fehlen wird Tuchel Mittelfeldspieler Alex Scott wegen einer Oberschenkelverletzung sowie der angeschlagene Arsenal-Verteidiger Ezri Konsa. Dafür wurde Außenverteidiger Rico Lewis von Manchester City nachnominiert. Kane steht vor seinem 125. Länderspiel und kann mit Englands Rekordhalter Peter Shilton gleichziehen. Er werde „bereit“ sein, kündigte Englands Kapitän an.
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