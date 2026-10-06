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Krypto-Rätsel

Pilzkopf, Schnurrbart, Anzug: Wer ist Jean Phil?

Viral
06.10.2026 18:23
Jean Phil: Der mysteriöse Internet-Star mit Pilzkopf, Schnurrbart und Anzug sorgt derzeit für ...
Jean Phil: Der mysteriöse Internet-Star mit Pilzkopf, Schnurrbart und Anzug sorgt derzeit für Rätsel – auch wegen eines eigenen Krypto-Coins.(Bild: Krone-Collage/© jean_philanthrope (Screenshhot TikTok), jeanphilmadame.com (Screenshot))
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Blonde Pilzkopf-Frisur, gezwirbelter Schnurrbart, eleganter Anzug – und plötzlich ist dieser seltsame Mann überall im Internet zu sehen. Jean Phil ist das neueste Rätsel des Internets. Doch hinter dem kuriosen Schattenboxer steckt offenbar keine gewöhnliche Influencer-Karriere.

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Ein Mann sitzt in einem Café, spaziert durch Paris oder steht vor einem Kunstwerk. Dann beginnt er plötzlich, gegen einen unsichtbaren Gegner zu boxen. Er sagt kein Wort, trägt dabei stets seinen auffälligen Hahnentritt-Anzug und seinen gezwirbelten Schnurrbart. Sein Name: Jean Phil, eigentlich Jean Philanthrope.

Die kurzen Videos der kuriosen Figur gehen derzeit auf TikTok, Instagram und X viral. Millionen Menschen sehen sich die Clips an, Hunderttausende folgen ihm. Manche erinnert sein Aussehen an Lord Farquaad aus „Shrek“, andere nennen ihn wegen seiner Frisur schlicht „Poodle Man“. Doch die wohl spannendste Frage lautet: Gibt es Jean Phil überhaupt?

Ein Mann aus dem Computer?
Vor seinem plötzlichen Auftauchen im September 2026 gibt es offenbar keine nachvollziehbare Online-Geschichte des Mannes. Auch sein auffällig perfektes Aussehen und die Bewegungen in den Videos wirken künstlich.

Wer die Figur erschaffen hat, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Ob die KI-generierten Videos ein reales Vorbild haben ist offen. 

Eine interessante Spur findet sich allerdings auf seinem Instagram-Profil. Dort verlinkt Jean Phil auf Higgsfield AI – eine Plattform, mit der sich unter anderem KI-Bilder und -Videos sowie virtuelle Influencer erstellen lassen. Der verwendete Link enthält zudem eine persönliche Kennung. Ob Jean Phil oder die Betreiber seines Accounts dafür tatsächlich Geld bekommen, lässt sich daraus allein nicht feststellen.

Und dann kommt die Kryptowährung
Noch kurioser wird die Geschichte beim Blick auf jeanphilmadame.com. Die Website steht in Verbindung mit Jean Phil und führt direkt zu $JEANPHIL, einem Memecoin auf der Solana-Blockchain. Der Token erreichte während des Hypes zeitweise eine Marktkapitalisierung von rund zwölf Millionen Dollar, stürzte danach aber massiv ab.

Kritiker vermuten deshalb ein sogenanntes Pump-and-Dump-Szenario. Dabei wird zunächst möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugt, um den Kurs eines Tokens nach oben zu treiben. Steigen frühe Anleger aus, können spätere Käufer auf wertlosen Coins sitzen bleiben. Bewiesen ist ein solcher Betrug im Fall Jean Phil allerdings nicht.

Auffällig ist trotzdem: Der direkte Hinweis auf die Kryptowährung ist inzwischen aus den Social-Media-Profilen verschwunden. Die Krypto-Spur ist aber nicht komplett weg – auf der Website rund um Jean Phil findet sich der Coin weiterhin.

Eine offizielle Betrugswarnung von österreichischen oder Schweizer Finanzbehörden gegen Jean Phil bzw. den Token $JEANPHIL liegt derzeit nicht vor. In Medienberichten und unter Krypto-Nutzern gibt es jedoch erhebliche Zweifel an dem Projekt und Warnungen vor den Risiken des Tokens.

Das Rätsel ist Teil des Erfolgs
Genau diese Mischung macht Jean Phil so erfolgreich: Eine bizarre Figur, die möglicherweise gar nicht real ist, Millionen Klicks sammelt und gleichzeitig auf Angebote aus der KI- und Kryptowelt verweist.

Und Jean Phil ist offenbar erst der Anfang. Bereits weitere künstliche Internet-Persönlichkeiten wie Archibald Brown tauchen auf – teilweise ebenfalls mit eigenen Krypto-Projekten.

Wer hinter Jean Phil und seinen „Freunden“ steckt und wer die Figur tatsächlich erschaffen hat, ist bislang nicht bekannt. Auch die Frage, ob der Mann ausschließlich mit KI erzeugt wurde, bleibt offen.

Fest steht aber: Aus einem mysteriösen Mann mit Schnurrbart und Pilzkopf ist innerhalb weniger Wochen ein Internet-Phänomen mit Millionen-Aufrufen geworden.

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