Pilzkopf, Schnurrbart, Anzug: Wer ist Jean Phil?

Eine interessante Spur findet sich allerdings auf seinem Instagram-Profil. Dort verlinkt Jean Phil auf Higgsfield AI – eine Plattform, mit der sich unter anderem KI-Bilder und -Videos sowie virtuelle Influencer erstellen lassen. Der verwendete Link enthält zudem eine persönliche Kennung. Ob Jean Phil oder die Betreiber seines Accounts dafür tatsächlich Geld bekommen, lässt sich daraus allein nicht feststellen.