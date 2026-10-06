Leni und Heidi sorgen für verführerischen Herbst!

Aufgepasst, der Herbst wird sexy! Heidi und Leni Klum haben sich für Intimissimi wieder in Pose geworfen und beweisen, dass auch kuschelige Cashmere-Wäsche für sinnliche Momente sorgen kann.
Für die aktuelle Herbst-/Winterkampagne schlüpften Heidi und Leni Klum dieses Mal in einen echten Klassiker im Intimissimi-Sortiment: die Ultralight-Styles mit Cashmere.
Perfekt für den Tag – und die Nacht!
Die Longsleeves sind nicht nur wunderbar weich und lassen sich vielseitig tragen, sie sorgen auch dafür, dass den Fans des Mama-Tochter-Duos im Herbst richtig heiß wird. Denn Heidi und Leni beweisen, dass man die Kuschel-Styles auch wahnsinnig sexy kombinieren kann.
So präsentiert sich Heidi auf den neuen Kampagnenbildern, die in einem Penthouse in New York geshootet wurden, in BH und Stringtanga, zu dem sie ein vanillefarbiges Crop-Top kombiniert. Perfekt für untertags!
Nicht weniger hot ist der Style von Leni: Sie setzt auf eine Variante in Schwarz, die sie ebenfalls zu aufregenden Dessous trägt. Und zeigt: Dieser Style sorgt auch abends für Verführung pur!
Kein Wunder, dass das Kampagnen-Motto treffender nicht sein könnte: „Jeden Tag. Zu jeder Zeit. Intimissimi.“
Neue Styles für einen heißen Herbst
In dieser Saison hat der italienische Dessous-Hersteller übrigens eine Überraschung parat: Den beliebten Klassiker, mit dem Heidi und Leni für Aufsehen sorgen, gibt es nämlich in neuen Varianten – mit femininem Off-Shoulder-Ausschnitt und Spitzenrand sowie als Rollkragen mit zartem Spitzedetail am Dekolleté. Außerdem komplettieren dezente Muster wie Polka Dots die Kollektion.
Shooting in New Yorker Penthouse
Fotografiert wurde die Kampagne von Max Montgomery, der für seine charakteristische Fashion- und Celebrity-Fotografie bekannt ist und bereits mehrfach mit Heidi und Leni Klum zusammengearbeitet hat.
Die Creative Direction übernahm erneut Thomas Hayo. Für Intimissimi übersetzt er das Leitmotiv „Any day, any time“ in eine Bildwelt, in der Day and Night, Creme und Black sowie Gemütlichkeit und Eleganz miteinander verschmelzen.
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