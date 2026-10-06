Leni und Heidi sorgen für verführerischen Herbst!

Perfekt für den Tag – und die Nacht!

Die Longsleeves sind nicht nur wunderbar weich und lassen sich vielseitig tragen, sie sorgen auch dafür, dass den Fans des Mama-Tochter-Duos im Herbst richtig heiß wird. Denn Heidi und Leni beweisen, dass man die Kuschel-Styles auch wahnsinnig sexy kombinieren kann.