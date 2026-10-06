Alaba-Position? „Da kann ich am meisten beitragen“

„Ich habe in den vergangenen Jahren meistens als zentraler Verteidiger, in meiner Karriere aber auch auf vielen anderen Positionen gespielt. Ich bin flexibel. Ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen, aber in der Zentrale kann ich sicher am meisten beitragen“, so Alaba. Nach langen Jahren bei Bayern München und Real Madrid schlägt der 34-Jährige nun ein völlig neues Kapitel auf.