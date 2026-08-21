„Für Klimafreaks“: IV-Chef irritiert mit Warnung

Klimafreaks statt Musterschüler

„Musterschüler“ zu sein, bringe niemanden etwas in dem Zusammenhang, die Industrie wehre sich gegen eine Übererfüllung („Gold Plating“) von EU-Vorgaben beim Klimaschutz, denn dann würde „Tür und Tor geöffnet für Klimafreaks“. Harte Worte, die der ÖVP in den Verhandlungen die Grenzen deutlich enger stecken. Diese Aussagen sorgen bei der SPÖ für Unverständnis: „Ich weiß nicht, wo Herr Knill die letzten Monate war, aber in diesem höllischen Sommer von ,Klimafreaks‘ zu sprechen, ist absurd“, so Staatssekretärin Michaela Schmidt und setzt nach: „Offenbar ist hier eine vernünftige Wortwahl auch zum Hitzeopfer geworden. Als Ökonomin ist mir jedenfalls klar: auf einem kaputten Planeten gibt es keine florierende Wirtschaft und auch sicher keine florierende Industrie.“