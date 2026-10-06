„Russland führt Schattenkrieg mit dem Westen“

„Deutschland ist in Gefahr, in einen gewaltsamen Konflikt mit Russland zu geraten“, sagte Jäger am Montag vor dem Parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestags. Von keinem anderen Land gehe derzeit eine so direkte und konkrete Bedrohung aus. Die Chefs der deutschen Nachrichtendienste stehen den Abgeordneten sonst nur in geheimer Sitzung Rede und Antwort. Öffentlich geschieht das einmal im Jahr.