EU-Abgeordnete warf Israel-Flagge auf den Boden

Die Flagge der Europäischen Union sei dabei „versehentlich“ umgefallen, hieß es in einer Stellungnahme. Keine der beiden Flaggen sei „mit Füßen getreten oder beschädigt“ worden. Hassan, die selbst aus Palästina kommt, habe sich auch nicht gegen die Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023 gerichtet. Der Vorfall ereignete sich am Montag bei einer Ausstellung im EU-Parlament in Straßburg zum dritten Jahrestag der Anschläge. „Ein Mitglied dieses Hauses wurde gefilmt, wie es offenbar eine Ausstellung beschädigte, die den Opfern des Terroranschlags in Israel am 7. Oktober gewidmet ist“, sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola am Dienstag.