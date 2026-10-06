Alaba? „Oh mein Gott!“ Arnautovic sorgt für Lacher

Da hat Marko Arnautovic einfach auf seinen guten Freund David Alaba vergessen ... Am Sonntagabend war „Arnie“ im „Twitch“-Livestream des deutschen Influencers „Marli“ zu Gast und sollte dabei eine Top-Elf jener Spieler zusammenstellen, mit denen er in seiner Karriere zusammengestellt hat. Dass er dabei ausgerechnet Alaba vergessen hatte, sorgt für einen lustigen Moment.
Einige Zeit grübelte Arnautovic, dann stellte er seine Abwehr vor Ex-Inter-Torhüter Julio Cesar auf. Nach und nach nannte er seine einstigen Inter-Kollegen Maicon, Lucio und Alessandro Bastoni.
Als er schließlich auf der linken Verteidiger-Position seinen einstigen West-Ham-Kollegen Patrice Evra aufstellte, wunderte sich Influencer „Marli“ plötzlich. „Das ist respektlos gerade“, wandte er sich an den verwirrten Arnautovic.
Bastoni muss dann weichen
„Warum?“, entgegnete der ÖFB-Legionär und erhielt als Antwort ein einfaches: „David?“ – Augenblicklich schien Arnautovic vor Scham im Boden versinken zu wollen. „Wallah! Ich steh auf“, erklärte der ÖFB-Rekordmann und kündigte scherzhaft an, nach diesem peinlichen Fauxpas den Livestream zu verlassen.
„Marli“ konnte Arnautovic schließlich beruhigen. „Oh mein Gott, ich habe ...“, schüttelte der Stürmer von Roter Stern Belgrad anschließend nochmal entschuldigend den Kopf. Ehe er Alaba schließlich in seine Startelf beorderte – Bastoni musste dafür seinen Platz räumen. Kleines Detail am Rande: Sich selbst stellte „Arnie“ am Ende schließlich nicht auf und auch ansonsten blieb Alaba der einzige ÖFB-Kicker im Team.
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