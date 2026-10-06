Alaba? „Oh mein Gott!“ Arnautovic sorgt für Lacher

Da hat Marko Arnautovic einfach auf seinen guten Freund David Alaba vergessen ... Am Sonntagabend war „Arnie“ im „Twitch“-Livestream des deutschen Influencers „Marli“ zu Gast und sollte dabei eine Top-Elf jener Spieler zusammenstellen, mit denen er in seiner Karriere zusammengestellt hat. Dass er dabei ausgerechnet Alaba vergessen hatte, sorgt für einen lustigen Moment.