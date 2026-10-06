14.000 Laufwillige von Afghanistan bis Venezuela

Herbstzeit ist Marathonzeit! So wird der Bodenseeraum an diesem Sonntag wieder zum internationalen Laufmekka, wenn die 19. Auflage des Sparkasse 3-Länder-Marathon ansteht. Bisher gingen fast 14.000 Anmeldungen für den Marathon, den Skinfit Halbmarathon, den vkw Viertelmarathon, sowie den Nordic Walking Bewerb über 11 Kilometer und den spark7 Youth Run über 5 Kilometer ein.
Besonders beeindruckend: Um bei diesem einmaligen Spektakel mit Start in Lindau und Ziel in Bregenz – für die Marathonis geht es auch in die Schweiz – dabei zu sein, ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kein Weg zu weit. Heuer scheinen gleich 86 verschiedene Nationen in den unterschiedlichen Startlisten auf.
86 Nationen am Start
Von Afghanistan über Australien, Bangladesch, Bolivien, Brasilien, Chile, Ecuador, Gambia, Hongkong, Indien, Kanada, Kirgistan, den Malediven, Mexiko der Mongolei, Neuseeland, bis hin zu den Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Südkorea, Taiwan, Thailand, Trinidad und Tobago, den USA, Venezuela oder Vietnam: Beim Kultevent am Bodensee wollen wirklich LäuferInnen aus der ganzen Welt mit von der Partie sein.
Zieleinlauf in Bregenz
Der Startschuss zum Marathon fällt am Sonntag um 9.45 Uhr traditionell im Lindauer Hafen, 45 Minuten später beginnt dort auch die Jagd nach dem Sieg im Halbmarathon, der heuer auf eine Teilnehmerzahl von 7000 limitiert ist. Ab 12.30 Uhr werden dann im Bregenzer Bodenseestadion die Siegerinnen und Sieger geehrt.
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