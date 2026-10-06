14.000 Laufwillige von Afghanistan bis Venezuela

Besonders beeindruckend: Um bei diesem einmaligen Spektakel mit Start in Lindau und Ziel in Bregenz – für die Marathonis geht es auch in die Schweiz – dabei zu sein, ist den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kein Weg zu weit. Heuer scheinen gleich 86 verschiedene Nationen in den unterschiedlichen Startlisten auf.