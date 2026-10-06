A9-Ausbau: „An dritter Spur führt kein Weg vorbei“

Einladung an „sogenannte Experten“

Mit Unverständnis reagiert etwa die FPÖ auf diese Forderung. So sagt Landesrat Stefan Hermann, der auch FPÖ-Bezirksparteiobmann in Graz-Umgebung ist: „Ich lade diese sogenannten Experten ein, eine Woche lang mit einem Pendler aus dem Süden von Graz, der auf sein Auto angewiesen ist, die Plätze zu tauschen. Oder mit Eltern, die in der Früh ihr dreijähriges Kind in die Kinderkrippe bringen und danach noch rechtzeitig an ihren Arbeitsplatz kommen müssen. Für uns als steirische Landesregierung ist klar: Es führt kein Weg an der dritten Spur vorbei.“