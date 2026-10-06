Venedig widmet diesem Modeschöpfer ganzes Museum

Ort für junge Designer

Die neue Einrichtung wurde von Rodrigo Basilicati-Cardin initiiert, dem heutigen Präsidenten der Maison Cardin und Neffen des Designers. Er möchte das Museum künftig auch als Ort für junge Designer und Kreative etablieren. Geplant ist unter anderem eine Art Atelier- und Residenzprogramm, in dem sich Nachwuchsdesigner mit Cardins Arbeiten und seinem gestalterischen Ansatz beschäftigen können.