Auf laue Abendstunden folgt zweigeteilte Nacht

Einmal mehr geht ein sehr milder Oktobertag zu Ende, und wird von einem regelrecht lauen Abend abgelöst. Die Temperaturen liegen noch verbreitet zwischen 12 und 18 Grad. Vor allem im Osten und Süden bleibt es trocken.
Den Regenschirm sollte man hingegen von Vorarlberg bis ins westliche Tirol besser bei sich haben. Denn die Wolken werden dichter, einzelne Schauer sind möglich. Die Schauergefahr steigt im Laufe der Nacht im Westen auch weiter an.
Im Süden und Osten hingegen verläuft die Nacht sternenklar oder nur leicht bewölkt. In so manchen Tälern kann sich wieder Nebel oder Hochnebel bilden. Die Temperaturen gehen im Laufe der Nacht auf 2 bis 13 Grad zurück.
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Spätsommerlicher Mittwoch, dann Wetterumschwung
Einmal noch auskosten lautet die Devise für den Mittwoch. Die Temperaturen steigen an diesem Tag abermals auf spätsommerliche 25 Grad, inklusive viel Sonnenschein. Der markante Wetterumschwung folgt dann am Donnerstag: Von Westen her ziehen Regen und kräftiger Wind auf, später wird es deutlich kühler.
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