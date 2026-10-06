Drogenkranke vor Gericht: „Ich bin die Räuberin“

Messer wegen einer Birne?

Diesmal lautet der Vorwurf: schwerer Raub. Am 28. Juni soll sie im Bahnhofsareal von einem Mann Bargeld gefordert und ein Klappmesser gezogen haben. Der Mann flüchtete, eine Augenzeugin alarmierte die Polizei. Die Angeklagte erzählt eine andere Geschichte. Sie habe dem Mann ihre letzten 25 Euro gegeben, damit er ihr Drogen besorge. Als am Nachmittag weder Stoff noch Geld da waren, habe sie ihn zur Rede gestellt. „Ich wollte einfach mein Geld wiederhaben.“ Das Messer habe sie nur in der Hand gehabt, weil sie zuvor eine Birne geschnitten habe.