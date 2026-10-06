Tschechien sagt Teilnahme am Song Contest ab

„Wir wissen, dass der Eurovision Song Contest uns allen sehr viel bedeutet. Deshalb danken wir allen tschechischen Künstlern und vor allem euch, den Fans, für jede Stimme, jeden Kommentar, jeden Jubel und dafür, dass ihr dabei wart“, fügte der Sender in dem Beitrag hinzu. Die tschechische Regierung unter dem rechtsgerichteten Ministerpräsidenten Andrej Babis will die Rundfunkgebühren abschaffen und den Sender direkt aus der Staatskasse finanzieren. Dadurch erhalten Ceska Televize sowie der dazugehörende öffentlich-rechtliche Radiosender weniger Geld.