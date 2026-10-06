Unklare Finanzierung
Tschechien sagt Teilnahme am Song Contest ab
Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Tschechiens, Ceska Televize, wird nicht am kommenden Eurovision Song Contest (ESC) teilnehmen. Grund ist die unklare Finanzierung. Es handle sich aber nur um einen vorübergehenden Rückzug, teilte der Sender am Dienstag auf der Plattform X mit.
„Wir wissen, dass der Eurovision Song Contest uns allen sehr viel bedeutet. Deshalb danken wir allen tschechischen Künstlern und vor allem euch, den Fans, für jede Stimme, jeden Kommentar, jeden Jubel und dafür, dass ihr dabei wart“, fügte der Sender in dem Beitrag hinzu. Die tschechische Regierung unter dem rechtsgerichteten Ministerpräsidenten Andrej Babis will die Rundfunkgebühren abschaffen und den Sender direkt aus der Staatskasse finanzieren. Dadurch erhalten Ceska Televize sowie der dazugehörende öffentlich-rechtliche Radiosender weniger Geld.
Kritikerinnen und Kritiker von Babis werfen dem Regierungschef vor, die Unabhängigkeit der öffentlich-rechtlichen Medien einschränken zu wollen – nach dem Vorbild des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico und des ehemaligen ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán. Der tschechische Politiker spricht hingegen von Kosteneinsparungen. Der Sender hat bereits angekündigt, das Programm zu ändern, und einen Teil des Personals zu kündigen. Das Parlament muss aber noch über die Finanzierungsform abstimmen.
Die Entscheidung Tschechiens, nicht am 71. Eurovision Song Contest teilzunehmen, ist nicht die erste Absage. Irland und Spanien wollen den ESC 2027 etwa wegen der Teilnahme Israels boykottieren. Der irische Sender RTE führte zur Begründung den „anhaltenden Verlust von Menschenleben“ im Gazastreifen durch das Vorgehen der israelischen Armee an.
Der nächste Song Contest wird zwischen 11. und 15. Mai 2027 im bulgarischen Burgas ausgetragen.
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