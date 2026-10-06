Ab 20.45 Uhr LIVE – Kroatien spielt gegen Spanien

Spanien will seine Serie an 41 Länderspielen ohne Niederlage nach regulärer Spielzeit ausbauen. Nach dem WM-Titel im Juli folgten im Herbst bisher drei Siege in der Nations League, wo die Iberer mit dem Punktemaximum (9) Erster sind. Das erste Duell mit den Kroaten letzten Dienstag endete 4:1. Auch in Split will sich die Truppe von Trainer Luis de la Fuente schadlos halten.