Ab 20.45 Uhr LIVE – Kroatien spielt gegen Spanien

Vierter Spieltag in der UEFA Nations League: Kroatien muss gegen den Weltmeister Spanien ran. Wir berichten ab 20.45 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Spanien will seine Serie an 41 Länderspielen ohne Niederlage nach regulärer Spielzeit ausbauen. Nach dem WM-Titel im Juli folgten im Herbst bisher drei Siege in der Nations League, wo die Iberer mit dem Punktemaximum (9) Erster sind. Das erste Duell mit den Kroaten letzten Dienstag endete 4:1. Auch in Split will sich die Truppe von Trainer Luis de la Fuente schadlos halten.
Wiedergutmachung für Kroatien
Für den Gastgeber hingegen geht es um Wiedergutmachung nach der 0:7-Pleite gegen England. „Wir müssen unser wahres Gesicht zeigen“, forderte Altstar Luca Modric. Die Niederlage war die höchste der Verbandsgeschichte.
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