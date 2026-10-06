Österreich schmiedet Allianz mit der Türkei

Vor diesem Hintergrund wurden beim Ministergespräch der Informationsaustausch über Gefährder, die Verhinderung illegaler Ausreisen in Krisen- und Kriegsgebiete sowie gemeinsame Schnittstellen im Bereich der Deradikalisierung weiter ausgebaut.

Türkei spielt bei Migration zentrale Rolle

Die Türkei nimmt als zentraler Transit- und Aufnahmestaat eine Schlüsselrolle bei den Migrationsbewegungen in Richtung Europa ein. Aktuell leben dort rund 2,5 Millionen Migranten, darunter etwa 2,2 Millionen Syrer sowie Staatsangehörige aus Ländern wie dem Irak, Afghanistan und dem Iran.