Neue Hoffnung für Gemeinde rund um Warnsignal

Am Mittwoch wurde die Beschwerde der Gemeinde gegen den Bescheid der Eisenbahnbehörde vor dem Landesverwaltungsgericht verhandelt. Eine Entscheidung fiel noch nicht. Die Stadt darf nun ein Gutachten vorlegen. Darin soll technisch nachgewiesen werden, wie ein Bedarfsläutewerk umgesetzt werden kann und dabei zugleich die gesetzlichen Vorgaben sowie die geltenden technischen Normen erfüllt. Nach Vorlage des Gutachtens soll eine weitere Verhandlung stattfinden. Erst danach entscheidet das Landesverwaltungsgericht über die Beschwerde.