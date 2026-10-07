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Irrer Wahlkampfsager

Trump an Iran: „Sollen sie doch L.A. auslöschen“

Außenpolitik
07.10.2026 10:16
Trumps Worte fielen bei einer Wahlkampfveranstaltung in Nebraska.
Trumps Worte fielen bei einer Wahlkampfveranstaltung in Nebraska.(Bild: AFP/WIN MCNAMEE)
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Von krone.at

Mitten im Wahlkampf zu den Parlamentswahlen im November hat US-Präsident Donald Trump mit einem irren Sager für Empörung gesorgt. In Richtung des Feindes Iran sagte er bei einem Auftritt in Nebraska: „Sollen sie doch Los Angeles auslöschen, sollen sie doch San Diego auslöschen.“

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Dies sei „ein sehr kleiner Preis für die Sicherheit der Welt, für die Sicherheit unseres Landes“, so Trump bei der Wahlkampfveranstaltung am Montag. Seine Aussage wurde vom Publikum mit Jubel und Applaus quittiert. Videos von dem Auftritt gingen viral.

Darin sagte der US-Präsident auch, die hohen Ölpreise durch den Iran-Krieg seien durch die Notwendigkeit gerechtfertigt, Teheran davon abzuhalten, in den Besitz von Atomwaffen zu kommen.

Für seinen Sager in der Stadt Grand Island bekam Donald Trump Applaus:

„Wirr und gefährlich“
Die oppositionellen Demokraten, die Kalifornien regieren, in dem Los Angeles und San Diego liegen, warfen Trump vor, Teheran zu einem Angriff zu ermutigen. „Donald Trump sagt jetzt, unsere ausländischen Feinde sollten Los Angeles und San Diego ,ausschalten‘“, schrieb Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom im Onlinedienst X, „er ist wirr und gefährlich.“ Der Fraktionsvorsitzende der Demokraten im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, erklärte: „Die atomare Auslöschung einer US-Stadt ist nicht zum Lachen.“

Das Weiße Haus wies die Kritik an Trumps Äußerungen am Dienstag als „Medien-Hysterie“ zurück und betonte, der US-Präsident habe über die vom Iran ausgehende Bedrohung gesprochen. „Er stellte eindeutig klar, dass US-Städte bedroht worden wären, wenn ein atomar bewaffneter Iran nicht gestoppt worden wäre“, erklärte Kommunikationschef Steven Cheung.

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26.09.2026

Weißes Haus nennt Zeitungsmacher „Dummköpfe“
Das Weiße Haus kritisierte zudem eine Schlagzeile der „Los Angeles Times“, wonach Trump vorgeschlagen habe, es solle zugelassen werden, dass der Iran Los Angeles und San Diego „ausschaltet“. „Nein, hat er nicht, ihr Dummköpfe“, erklärte das Weiße Haus dazu. „Er sagte, die USA kämpfen dafür, den Iran daran zu hindern, überhaupt die Fähigkeit zu haben, Los Angeles und San Diego mit einer Atomwaffe auszuschalten – was sie tun würden, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten.“

Die USA und Israel hatten ihren am 28. Februar begonnenen Krieg gegen den Iran damit begründet, dass dessen Atomprogramm eine Gefahr darstelle. Die beiden Länder vermuten ebenso wie die Europäer bereits seit Jahrzehnten, dass die Islamische Republik eine Atombombe bauen will, was Teheran kategorisch zurückweist.

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