Trump an Iran: „Sollen sie doch L.A. auslöschen“

Weißes Haus nennt Zeitungsmacher „Dummköpfe“

Das Weiße Haus kritisierte zudem eine Schlagzeile der „Los Angeles Times“, wonach Trump vorgeschlagen habe, es solle zugelassen werden, dass der Iran Los Angeles und San Diego „ausschaltet“. „Nein, hat er nicht, ihr Dummköpfe“, erklärte das Weiße Haus dazu. „Er sagte, die USA kämpfen dafür, den Iran daran zu hindern, überhaupt die Fähigkeit zu haben, Los Angeles und San Diego mit einer Atomwaffe auszuschalten – was sie tun würden, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten.“