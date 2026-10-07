Israel-Kritik: „Muss man sich gefallen lassen“

Die Aussagen bekommen am heutigen 7. Oktober eine besondere Dimension: Israel gedenkt heute der Opfer des Hamas-Terrors vom 7. Oktober 2023. Nach israelischen Regierungsangaben sind bei dem Terrorangriff und an den folgenden Tagen mehr als 1400 Menschen getötet worden. Mindestens 240 Menschen seien zudem von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden