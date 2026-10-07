Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rohes Ei als Tipp

Heidi Klum gibt erste Hinweise zu Halloween-Kostüm

Society International
07.10.2026 13:00
Model Heidi Klum gibt auf Instagram einen Vorgeschmack auf Halloween.
Model Heidi Klum gibt auf Instagram einen Vorgeschmack auf Halloween.(Bild: APA-Images / Action Press / Panama Pictures)
Porträt von Silvia Ritter
Von Silvia Ritter

Wie crazy wird es heuer? Halloween-Königin Heidi Klum begeistert jedes Jahr mit ihren verrückten Kostümen das Internet. Das Model gibt auf Instagram ein paar Hinweise. Mit dabei unter den Tipps: Ein rohes Ei. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Niemand anderer sorgt im Netz für so viel Spannung vor Halloween wie Heidi Klum. Das Model ist bekannt dafür, am 31. Oktober mit äußert extravaganten, verrückten und imposanten Kostümen aufzutreten. Jedes Jahr müssen sich die Fans bis Halloween gedulden, denn Heidi hält bis zum Schluss dicht. Etwa drei Wochen vor dem großen Tag gibt das Model auf Instagram ein paar Hinweise. Und: Wer richtig rät, kann dieses Jahr sogar etwas gewinnen!

Blutige Vorschau
Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte Heidi am Dienstag ein Video, in dem sie ein blutrotes Kleid sowie blutroten Lippenstift und knallrote, spitze Fingernägel trägt. In der linken Hand hält sie eine Flasche Rotwein, dessen Label eine blutrote Aufschrift trägt. 

Dann kündigt sie an: „Jedes Jahr versucht die Internet-Community, mein Halloween-Kostüm zu erraten. Und jedes Jahr liegen sie sehr, sehr falsch. Aber dieses Jahr habe ich Apothic ein paar gefährliche Hinweise gegeben. Besucht Apothics Instagram, entschlüsselt die Hinweise und wenn ihr denkt, dass ihr die Lösung habt, schreibt Apothic eine direkte Nachricht mit eurer Antwort. Ihr habt die Chance, einen besonderen Leckerbissen zu gewinnen. Viel Glück – ihr könnt es brauchen.“ Im Hintergrund läuft schaurige Musik.

Hier gibt Heidi einen Vorgeschmack auf Halloween: 

In einem weiteren Posting bekommt die Fangemeinde konkretere Hinweise. Hier heißt es in der Bildunterschrift: „Heidi hat in diesem Bilder-Karussell einen Hinweis auf ihr Halloween-Kostüm versteckt. Haltet die Augen offen. Ihr werdet jedes Bild brauchen, um es herauszufinden.“

Dieses Bilder-Karussell hat der Weinhersteller auf Instagram gepostet: Ein Hinweis soll auf Heidis Kostüm hindeuten …

Das erste Bild: Knochen, die übereinander liegen, neben einer Flasche Wein.
Das erste Bild: Knochen, die übereinander liegen, neben einer Flasche Wein.(Bild: https://www.instagram.com/ApothicWine)
Das zweite Bild: Ein Schwert neben einer Flasche Wein.
Das zweite Bild: Ein Schwert neben einer Flasche Wein.(Bild: https://www.instagram.com/ApothicWine)
Das dritte Bild: Eine blond gelockte Haarsträhne neben einer Flasche Wein.
Das dritte Bild: Eine blond gelockte Haarsträhne neben einer Flasche Wein.(Bild: https://www.instagram.com/ApothicWine)
Das vierte Bild: Ein Herz neben einer Flasche Wein.
Das vierte Bild: Ein Herz neben einer Flasche Wein.(Bild: https://www.instagram.com/ApothicWine)
Das fünfte Bild: Ein orangener Schuh neben einer Flasche Wein.
Das fünfte Bild: Ein orangener Schuh neben einer Flasche Wein.(Bild: https://www.instagram.com/ApothicWine)
Das sechste Bild: Ein rohes Ei neben einer Flasche Wein.
Das sechste Bild: Ein rohes Ei neben einer Flasche Wein.(Bild: https://www.instagram.com/ApothicWine)

Knochen, Schwert, Haarsträhne, Herz, Schuh und ein rohes Ei –  Was haben die Hinweise zu bedeuten? Es bleibt abzuwarten. In den Kommentaren findet man die wildesten Theorien: „Kopfloser Reiter“ oder „eine Orange“, „Carrie White“ oder „eine Art Vampir-Göttin“ raten die User. 

Lesen Sie auch:
Ein „Familienfoto“ wie dieses aus dem Jahr 2022 wird es in diesem Jahr von Heidi Klum sowie Bill ...
Das ist der Grund!
Bill und Tom schwänzen Heidi Klums Halloween-Party
30.09.2026
Gab Model einen Korb
Streit mit Heidi Klum? Das sagt Bill Kaulitz dazu!
23.09.2026
Lässt Hüllen fallen
Heidi Klum zeigt uns, was sie unterm Dirndl trägt!
19.09.2026

Heidi ist die „Queen of Halloween“
Heidi Klum begeistert das Netz seit Jahren zu Halloween mit ihren Kostümen. Ob Medusa, E.T., Shreks „Fiona“ oder riesiger Regenwurm – Heidi überrascht jedes Jahr aufs Neue. Je verrückter, desto besser. 

Letztes Jahr trat Heidi als schaurige Medusa auf.
Letztes Jahr trat Heidi als schaurige Medusa auf.(Bild: AP/CJ Rivera)

Dieses Jahr können Fans mit ihren Tipps und Ideen rund um Heidis Kostüm sogar etwas gewinnen. Und: Heidi bewertet diesmal sogar die Kostüme der Fans! In einem weiteren Posting von „Apothic“ appelliert sie an ihre Fans, ihr Fotos von Kostümen zu schicken. Diejenigen mit den besten Kostümen bekommen eine Bewertung von der „Königin höchstpersönlich“, wie sie es sagt …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
07.10.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3
Mehr Society International
Rohes Ei als Tipp
Heidi Klum gibt erste Hinweise zu Halloween-Kostüm
Was für ein Promi-Deal
Madonna kauft Jolies Traumvilla für 22 Millionen!
Konsum einschränken
Jeremy Allen White löscht Apps nach Nutzung
Candace Cameron Bure
„Full House“-Star ist zum zweiten Mal Oma geworden
Shooting in Wien
„Unter uns“-Star Marie Zielcke nackt im „Playboy“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine