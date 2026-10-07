Heidi Klum gibt erste Hinweise zu Halloween-Kostüm

Niemand anderer sorgt im Netz für so viel Spannung vor Halloween wie Heidi Klum. Das Model ist bekannt dafür, am 31. Oktober mit äußert extravaganten, verrückten und imposanten Kostümen aufzutreten. Jedes Jahr müssen sich die Fans bis Halloween gedulden, denn Heidi hält bis zum Schluss dicht. Etwa drei Wochen vor dem großen Tag gibt das Model auf Instagram ein paar Hinweise. Und: Wer richtig rät, kann dieses Jahr sogar etwas gewinnen!