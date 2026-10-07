Heidi Klum gibt erste Hinweise zu Halloween-Kostüm

Wie crazy wird es heuer? Halloween-Königin Heidi Klum begeistert jedes Jahr mit ihren verrückten Kostümen das Internet. Das Model gibt auf Instagram ein paar Hinweise. Mit dabei unter den Tipps: Ein rohes Ei.
Niemand anderer sorgt im Netz für so viel Spannung vor Halloween wie Heidi Klum. Das Model ist bekannt dafür, am 31. Oktober mit äußert extravaganten, verrückten und imposanten Kostümen aufzutreten. Jedes Jahr müssen sich die Fans bis Halloween gedulden, denn Heidi hält bis zum Schluss dicht. Etwa drei Wochen vor dem großen Tag gibt das Model auf Instagram ein paar Hinweise. Und: Wer richtig rät, kann dieses Jahr sogar etwas gewinnen!
Blutige Vorschau
Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte Heidi am Dienstag ein Video, in dem sie ein blutrotes Kleid sowie blutroten Lippenstift und knallrote, spitze Fingernägel trägt. In der linken Hand hält sie eine Flasche Rotwein, dessen Label eine blutrote Aufschrift trägt.
Dann kündigt sie an: „Jedes Jahr versucht die Internet-Community, mein Halloween-Kostüm zu erraten. Und jedes Jahr liegen sie sehr, sehr falsch. Aber dieses Jahr habe ich Apothic ein paar gefährliche Hinweise gegeben. Besucht Apothics Instagram, entschlüsselt die Hinweise und wenn ihr denkt, dass ihr die Lösung habt, schreibt Apothic eine direkte Nachricht mit eurer Antwort. Ihr habt die Chance, einen besonderen Leckerbissen zu gewinnen. Viel Glück – ihr könnt es brauchen.“ Im Hintergrund läuft schaurige Musik.
Hier gibt Heidi einen Vorgeschmack auf Halloween:
In einem weiteren Posting bekommt die Fangemeinde konkretere Hinweise. Hier heißt es in der Bildunterschrift: „Heidi hat in diesem Bilder-Karussell einen Hinweis auf ihr Halloween-Kostüm versteckt. Haltet die Augen offen. Ihr werdet jedes Bild brauchen, um es herauszufinden.“
Dieses Bilder-Karussell hat der Weinhersteller auf Instagram gepostet: Ein Hinweis soll auf Heidis Kostüm hindeuten …
Knochen, Schwert, Haarsträhne, Herz, Schuh und ein rohes Ei – Was haben die Hinweise zu bedeuten? Es bleibt abzuwarten. In den Kommentaren findet man die wildesten Theorien: „Kopfloser Reiter“ oder „eine Orange“, „Carrie White“ oder „eine Art Vampir-Göttin“ raten die User.
Heidi ist die „Queen of Halloween“
Heidi Klum begeistert das Netz seit Jahren zu Halloween mit ihren Kostümen. Ob Medusa, E.T., Shreks „Fiona“ oder riesiger Regenwurm – Heidi überrascht jedes Jahr aufs Neue. Je verrückter, desto besser.
Dieses Jahr können Fans mit ihren Tipps und Ideen rund um Heidis Kostüm sogar etwas gewinnen. Und: Heidi bewertet diesmal sogar die Kostüme der Fans! In einem weiteren Posting von „Apothic“ appelliert sie an ihre Fans, ihr Fotos von Kostümen zu schicken. Diejenigen mit den besten Kostümen bekommen eine Bewertung von der „Königin höchstpersönlich“, wie sie es sagt …
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