Mädchen (6) fiel in Berlin aus drittem Stock

Während sich die Szenen vor dem Gebäude abspielten, sah die Polizei in der betroffenen Wohnung nach. Dort fanden sie noch zwei weitere Mädchen im Alter von zwei und fünf Jahren. Die Eltern seien nicht in der Wohnung gewesen, hieß es. Sie sollen einkaufen gewesen sein. Das leicht verletzte Mädchen wurde nach dem Vorfall zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Um die beiden anderen Kinder kümmerten sich die Beamtinnen und Beamten, bis die Eltern wieder in die Unterkunft zurückkehrten. Sie durften im Streifenwagen sitzen.