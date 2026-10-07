Nachbar fing es auf
Mädchen (6) fiel in Berlin aus drittem Stock
Großes Glück hatte ein sechsjähriges Mädchen am Dienstagabend in Berlin: Sie fiel aus dem dritten Stock ihres Wohnhauses und wurde von einem Nachbarn aufgefangen. Die Eltern waren zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in der Wohnung, wie eine Nachschau der Polizei ergab.
Das Mädchen kletterte im dritten Stock einer Unterkunft für wohnungslose Menschen von innen auf das Fensterbrett. Anschließend ließ es sich vom offenen Fenster herab und stürzte ab. Dass die Sechsjährige nicht mehr als Schürfwunden an den Beinen erlitt, hat sie einem Nachbarn zu verdanken. Wie die „Bild“ berichtete, sah Bewohner Erdsihn U. (34) das Kind am geöffneten Fenster. Zuvor hatte er Rufe und Stimmen anderer gehört. Der 34-Jährige schaffte es, das Mädchen aufzufangen und damit einen Aufprall auf dem Gehweg zu verhindern.
Während sich die Szenen vor dem Gebäude abspielten, sah die Polizei in der betroffenen Wohnung nach. Dort fanden sie noch zwei weitere Mädchen im Alter von zwei und fünf Jahren. Die Eltern seien nicht in der Wohnung gewesen, hieß es. Sie sollen einkaufen gewesen sein. Das leicht verletzte Mädchen wurde nach dem Vorfall zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Um die beiden anderen Kinder kümmerten sich die Beamtinnen und Beamten, bis die Eltern wieder in die Unterkunft zurückkehrten. Sie durften im Streifenwagen sitzen.
Ermittlungen gegen Eltern eingeleitet
Gegen die Eltern wird nun wegen des Verdachts der Verletzung der Aufsichtspflicht ermittelt. Der Retter Erdsihn U. sagte, er sei zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. „Tatsächlich wurde das Kind nur leicht verletzt. Das ist wirklich mal gut ausgegangen“, sagte ein Polizeisprecher zur „Bild“.
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