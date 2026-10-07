Weißmann im Gericht: „Vorwürfe blieben ungeprüft“

ORF prüft wieder

Am Küniglberg verfolgt man indes die aktuellen Entwicklungen mit Argusaugen: „Im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Mag. Roland Weißmann als ORF-Generaldirektor sind mehrere Verfahren gerichtsanhängig. Der ORF wird sich zu diesen nicht äußern, ebenso wenig wie zu den behördlichen Ermittlungen. Der ORF kann aber versichern, dass neue Informationen und Beweise einer entsprechenden rechtlichen Würdigung unterzogen werden, was derzeit geschieht.“ Offenbar gibt es also eine neue interne Prüfung ...