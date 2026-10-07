„Geldkoffer“: FPÖ muss erneut Entschädigung zahlen

Hoyos: „Endlich spürt die FPÖ ...“

„Endlich spürt die FPÖ, dass Fake News nicht ohne Strafe bleiben“, freute sich NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos über den Ausgang und fordert die FPÖ auf, „ihre Fake News-Kampagnen umgehend zu beenden“. Der Klagsreigen ist damit allerdings noch nicht zu Ende. Zwei weitere zivilrechtliche Verfahren in der Causa sind nämlich noch offen.