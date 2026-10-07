Rettungsversuche kamen zu spät: Vermögen ist weg!

Eiskalt abgezockt! Unbekannte Betrüger haben Zugriff auf den Laptop sowie den E-Mail-Account eines 43-jährigen Tirolers erlangt und in weiterer Folge Kryptowährung im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags auf eine Wallet-Adresse transferiert. Verzweifelte Versuche, das Vermögen in letzter Sekunde noch zu retten, scheiterten.
Das Unheil nahm Montagabend, kurz vor 21.30 Uhr, seinen Lauf. Skrupellose Internetbetrüger verschafften sich aus derzeit noch unbekannte Art und Weise Zugriff auf den Laptop des Mannes sowie auf dessen E-Mail-Account.
In weiterer Folge sei das auf einer Krypto-Plattform vorhandene Guthaben konvertiert und anschließend auf eine von den Tätern eingerichtete sowie freigegebene Wallet-Adresse transferiert worden.
Eine rechtzeitige Sperre des Accounts bzw. die Verhinderung der Transaktionen war nicht mehr möglich.
Ermittler von der Polizei
Support konnte nicht mehr helfen
„Der Geschädigte bemerkte den unbefugten Zugriff noch während der Tatausführung und kontaktierte umgehend den Support der betroffenen Krypto-Plattform“, heißt es vonseiten der Polizei. Eine rechtzeitige Sperre des Accounts beziehungsweise eine Verhinderung der bereits eingeleiteten Transaktionen sei jedoch nicht mehr möglich gewesen.
Zehntausende Euro futsch
Durch die nicht autorisierten Transaktionen entstand dem 43-Jährigen aus Telfs ein Schaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Wer hinter der Abzocke steht, ist unklar. Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.