Rettungsversuche kamen zu spät: Vermögen ist weg!

Support konnte nicht mehr helfen

„Der Geschädigte bemerkte den unbefugten Zugriff noch während der Tatausführung und kontaktierte umgehend den Support der betroffenen Krypto-Plattform“, heißt es vonseiten der Polizei. Eine rechtzeitige Sperre des Accounts beziehungsweise eine Verhinderung der bereits eingeleiteten Transaktionen sei jedoch nicht mehr möglich gewesen.