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Kryptokonto geplündert

Rettungsversuche kamen zu spät: Vermögen ist weg!

Tirol
07.10.2026 13:24
Zehntausende Euro gelangten in die Hände von Betrügern (Symbolbild).
Zehntausende Euro gelangten in die Hände von Betrügern (Symbolbild).(Bild: Annette Riedl / dpa / picturedesk.com)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Eiskalt abgezockt! Unbekannte Betrüger haben Zugriff auf den Laptop sowie den E-Mail-Account eines 43-jährigen Tirolers erlangt und in weiterer Folge Kryptowährung im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags auf eine Wallet-Adresse transferiert. Verzweifelte Versuche, das Vermögen in letzter Sekunde noch zu retten, scheiterten.

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Das Unheil nahm Montagabend, kurz vor 21.30 Uhr, seinen Lauf. Skrupellose Internetbetrüger verschafften sich aus derzeit noch unbekannte Art und Weise Zugriff auf den Laptop des Mannes sowie auf dessen E-Mail-Account.

In weiterer Folge sei das auf einer Krypto-Plattform vorhandene Guthaben konvertiert und anschließend auf eine von den Tätern eingerichtete sowie freigegebene Wallet-Adresse transferiert worden.

Zitat Icon

Eine rechtzeitige Sperre des Accounts bzw. die Verhinderung der Transaktionen war nicht mehr möglich.

Ermittler von der Polizei

Support konnte nicht mehr helfen
„Der Geschädigte bemerkte den unbefugten Zugriff noch während der Tatausführung und kontaktierte umgehend den Support der betroffenen Krypto-Plattform“, heißt es vonseiten der Polizei. Eine rechtzeitige Sperre des Accounts beziehungsweise eine Verhinderung der bereits eingeleiteten Transaktionen sei jedoch nicht mehr möglich gewesen.

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Zehntausende Euro futsch
Durch die nicht autorisierten Transaktionen entstand dem 43-Jährigen aus Telfs ein Schaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Wer hinter der Abzocke steht, ist unklar. Ermittlungen laufen.

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