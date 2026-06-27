Proteste: Serbiens Präsident Vucic tritt zurück

Vor der Ankündigung, zurückzutreten, hatte es anderthalb Jahre lang Anti-Korruptions-Prozesse gegeben, die von Studierenden angeführt worden waren. Auslöser war der Einsturz eines Vordachs an einem Bahnhof in der nordserbischen Stadt Novi Sad 2024, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Erst vor wenigen Tagen haben Studierende an die Opfer erinnert und Neuwahlen gefordert.