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Proteste: Serbiens Präsident Vucic tritt zurück

Außenpolitik
27.06.2026 20:59
Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat am Samstag seinen Rücktritt und Neuwahlen angekündigt.
Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat am Samstag seinen Rücktritt und Neuwahlen angekündigt.(Bild: EPA/ANDREJ CUKIC)
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Von krone.at

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat am Samstag seinen Rücktritt „in ein paar Wochen“ angekündigt. Zudem würden die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vorgezogen, sagte der Politiker. Einen genauen Zeitpunkt nannte er zunächst nicht.

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Regulär hätte Vucics zweite und letzte Amtszeit Mitte 2027 geendet. Auch die nächsten Parlamentswahlen waren ursprünglich für dasselbe Jahr vorgesehen. Vucic kündigte am Samstag bereits an, seine Serbische Fortschrittspartei (SNS) bei den Wahlen unterstützen zu wollen.

Vor der Ankündigung, zurückzutreten, hatte es anderthalb Jahre lang Anti-Korruptions-Prozesse gegeben, die von Studierenden angeführt worden waren. Auslöser war der Einsturz eines Vordachs an einem Bahnhof in der nordserbischen Stadt Novi Sad 2024, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Erst vor wenigen Tagen haben Studierende an die Opfer erinnert und Neuwahlen gefordert. 

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