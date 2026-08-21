380-kV: Verschiedene Mittel im Kampf um Meinung

Und weil ihnen bewusst ist, dass eine Hochspannungsleitung in Sichtdistanz vom Eigenheim oder Ausflugsziel wenig Begeisterung hervorruft, und ohne offizielle Informationen Gerüchte wie die Schwammerl sprießen, versuchen sie es mit Transparenz. „Das ist eine Lektion, die wir aus Salzburg gelernt haben“, erklärt APG-Projektleiter Wolfgang Hafner oft. „Wir führen Tausende Gespräche mit den Menschen.“