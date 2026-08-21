Fußball-Meister erlebt historisches Quali-Debakel!

Nach 25 Minuten steht es schon 0:3. Doch die Schweizer versuchen weiter aggressiv zu spielen und öffnen damit das Tor zu einem Debakel. Trainer Gian-Luca-Privitelli übernimmt nach der Partie gegenüber „Blick“ die Verantwortung dafür: „Das geht auf meine Kappe, dass wir da nicht umstellen und so viele Räume zulassen. Als dann das große Selbstvertrauen beim Gegner kam, hat man die Qualitätsunterschiede gesehen.“