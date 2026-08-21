„Tochter soll wissen, wie sehr ich sie liebe“

War deine Tochter schon bei einem Auftritt von dir?

Meine Frau ist Dänin. Wir haben unsere Tochter zum ersten Mal mitgenommen, als ich in Dänemark gespielt habe. Ich habe sie auf den Schultern ihres Großvaters gesehen und konnte sie einfach nicht anschauen. Jedes Mal, wenn ich hingesehen habe, musste ich weinen, weil sie so stolz auf mich war. Sonst schicke ich ihr Videos. Ihr Lieblingssong ist „Love me again“. Deshalb baue ich den bei jeder Show ein.