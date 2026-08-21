„Tochter soll wissen, wie sehr ich sie liebe“

Der Brite John Newman wird am Samstag als Hauptact die Sparkasse-OÖ-Hauptbühne am Linzer „Krone“-Fest erobern. Im Gespräch erzählt der Sänger, was die Fans bei seiner Show erwartet, warum seine dreijährige Tochter für ihn eine ganz besondere Bedeutung hat und er sich vorstellen könnte, in Österreich zu leben.
„Krone“: Du bist schon seit vielen Jahren im Musikgeschäft. Wie haben sich deine Auftritte im Laufe der Zeit verändert?
John Newman: Ich fordere mich immer heraus, am Ende einer Show völlig erschöpft zu sein – körperlich oder mental. Aber was meine emotionale Verbindung dazu betrifft, vor einem Publikum zu stehen: Die hat sich nie verändert. Ich bin vor einer Show immer noch nervös. Und ich glaube, das ist auch wichtig.
Gibt’s Momente, in denen du heute immer noch Gänsehaut bekommst?
Ja. Man gewöhnt sich natürlich daran. Aber eine Sache beschäftigt mich bei meinen Shows mittlerweile sehr: Ich habe eine dreijährige Tochter. Ich möchte ihr etwas hinterlassen, sodass sie irgendwann zurückblicken und sagen kann: „Wow, mein Papa hat die ganze Zeit an mich gedacht. Er hat mich so sehr geliebt.“
Ein schöner Gedanke.
Ich habe vor Kurzem meinen Vater verloren und hatte von ihm nicht wirklich etwas, das mir dieses Gefühl gegeben hätte. Ich habe immer nach so etwas gesucht. Deshalb möchte ich sicherstellen, dass das bei meiner Tochter nie ein Thema sein wird und dass sie jeden Tag weiß, wie sehr ich sie liebe.
War deine Tochter schon bei einem Auftritt von dir?
Meine Frau ist Dänin. Wir haben unsere Tochter zum ersten Mal mitgenommen, als ich in Dänemark gespielt habe. Ich habe sie auf den Schultern ihres Großvaters gesehen und konnte sie einfach nicht anschauen. Jedes Mal, wenn ich hingesehen habe, musste ich weinen, weil sie so stolz auf mich war. Sonst schicke ich ihr Videos. Ihr Lieblingssong ist „Love me again“. Deshalb baue ich den bei jeder Show ein.
„Love me again“ ist gleichzeitig auch dein größter Hit.
Ja, man sieht, wie austauschbar Künstler heute geworden sind und wie schnell wir Künstler und Songs wieder vergessen. Deshalb ist es immer noch unglaublich, dass die Leute 13 Jahre nach der Veröffentlichung von „Love me again“ den Song noch immer mitsingen. Das ist eine lange Zeit.
Ich mag die Menschen und ich mag die Mentalität in Österreich. Ich sage öfter: „Ich glaube, ich ziehe irgendwann hierher.“
John Newman über Österreich
Wenn du auf dein jüngeres Ich zurückblickst, was würdest du anders machen?
Weißt du, warum mir diese Frage immer schwerfällt? Weil ich in Therapie bin – wie wahrscheinlich viele Musiker. Wir starten oft als kaputte Kinder, viele von uns mit starkem ADHS. Dann erleben wir die beste Zeit unseres Lebens und werden später als Erwachsene dann mit all diesen Problemen allein gelassen, ohne gelernt zu haben, was persönliches Wachstum eigentlich bedeutet.
Im Jahr 2012 wurde ein Gehirntumor bei dir festgestellt. Wie geht’s dir heute?
Es gibt positive und negative Seiten, wenn man mit etwas lebt, das sich im eigenen Gehirn abspielt und bei dem man nicht weiß, wie groß es eigentlich ist. Ich hätte manchmal gerne eine kleine Kamera da drinnen, damit ich selbst beobachten könnte, was passiert. Aber ja, man wird dadurch auch ziemlich furchtlos. Und das macht irgendwie Spaß. Viele Dinge sind dann einfach: „Ach, scheiß drauf.“
Aber dir geht’s gesundheitlich gut?
Es wird kontrolliert. Ich fühle mich gut.
Magst du Österreich?
Heute war ich in Salzburg spazieren und hab’ gesagt: „Ich glaube, ich ziehe irgendwann hierher.“ Ich sage das tatsächlich öfter. Ich mag die Menschen und ich mag diese Mentalität. Ich finde, auch die Österreicher haben eine sehr angenehme, bodenständige Einstellung. Es ist unglaublich schön und erdend, von Menschen umgeben zu sein, bei denen man sich willkommen, geliebt und umsorgt fühlt.
Wenn dich am „Krone“-Fest jemand das erste Mal sieht. Was soll diese Person nach der Show sagen?
Ich liebe diese Frage. Ich hoffe, dass sie etwas gefühlt hat. Dabei geht es nicht nur um Balladen. Ich meine Leidenschaft und Energie. Ich hoffe, dass die Leute spüren, wie viel ich in diese Shows immer hineinstecke.
Alle Infos und das Line-up zum Linzer „Krone“-Fest gibt‘s hier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.