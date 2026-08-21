Bill Kaulitz genießt Detox-Urlaub am Wörthersee

Und erklärte weiter, dass er zuvor noch mit seiner Mama auf Urlaub war. „Und ich wollte so viel Spaß wie möglich mit ihr haben.“ Doch danach sei bei ihm folgender Gedanke gereift: „Ich werde mir zehn Tage nur für mich gönnen und alleine ein Gesundheits-Spa aufsuchen, um zu entgiften.“ Auch in Hinblick auf die anstehende Tokio-Hotel-Tour, für die er „so fit wie möglich“ sein möchte.