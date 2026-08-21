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Bill Kaulitz genießt Detox-Urlaub am Wörthersee

Adabei Österreich
21.08.2026 09:16
Bill Kaulitz verschickte jetzt Grüße von seinem Detox-Urlaub am Wörthersee an seine Fans.
Bill Kaulitz verschickte jetzt Grüße von seinem Detox-Urlaub am Wörthersee an seine Fans.(Bild: Krone-Collage/tiktok.com/billkaulitz)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

„Bin gerade beim Detoxen“, verkündet Bill Kaulitz aktuell auf TikTok. Und enthüllt auch gleich, wo – nämlich am Wörthersee!

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Das Gesundheitszentrum „Viva Mayr“ am Wörthersee ist längst weit über Österreich hinaus berühmt. Kein Wunder, dass jetzt auch Bill Kaulitz in Kärnten eincheckte, um beim Detox nicht nur seinem Körper etwas Gutes zu tun, sondern auch seiner Seele.

„Zehn Tage alleine im Gesundheits-Spa“
Das beweist jedenfalls der Clip, den der Tokio-Hotel-Musiker gerade auf TikTok veröffentlichte. Zu sehen ist Bill da unter anderem beim Joggen am Laufband, bei Gesundheitsbehandlungen, aber auch beim Lesen eines Buches am Ufer des Wörthersees.

Hier können Sie sich das Video, das Bill Kaulitz vom Wörthersee verschickt hat, anschauen:

Schon vor einigen Tagen verriet der 36-Jährige auf Instagram in einem Video: „So viele Leute haben mich gefragt, warum ich ein Detox mache. Wofür ist die Entgiftungskur und warum genau jetzt?“

Und erklärte weiter, dass er zuvor noch mit seiner Mama auf Urlaub war. „Und ich wollte so viel Spaß wie möglich mit ihr haben.“ Doch danach sei bei ihm folgender Gedanke gereift: „Ich werde mir zehn Tage nur für mich gönnen und alleine ein Gesundheits-Spa aufsuchen, um zu entgiften.“ Auch in Hinblick auf die anstehende Tokio-Hotel-Tour, für die er „so fit wie möglich“ sein möchte.

Konzert in Wien
Das dürfte auch die österreichischen Fans von Tokio Hotel freuen. Die Band rund um die Kaulitz-Zwillinge macht nämlich im Zuge ihrer „Arena Tour“ auch in Wien Halt – und spielt am 15. November in Wien. Und auch der nächste Auftritt ist längst fixiert: Denn wie die Band kürzlich bekannt gab, werden sie im kommenden Jahr am Frequency Festival spielen.

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Und während Bill übrigens am Wörthersee fit werden will, genießt sein Bruder Tom gerade mit Ehefrau Heidi Klum eine schöne Zeit im Paradies – heiße Kurven inklusive!

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