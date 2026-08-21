Tigermücke: Bevölkerung zur Mithilfe aufgefordert

Die invasive Gelsenart wurde bisher in allen neun Bundesländern nachgewiesen. Auch in Kärnten breitet sie sich weiter aus. „Es ist ein Problem, besonders weil die eingeschleppte asiatische Tigermücke mehr als zwanzig verschiedene Krankheiten übertragen kann“, so Kärntens Expertin Laura Waldner. Sie überwacht an sechs Standorten in Kärnten das Vorkommen der sogenannten Containerbrüter.