Stewart-Tochter Kimberly mit 47 wieder schwanger

Rod Stewart wird wieder Opa! Tochter Kimberly Stewart verkündete jetzt nämlich auf Instagram, dass sie erneut schwanger ist und mit 47 Jahren ihr drittes Kind erwartet.
Erst Anfang Juli feierte Kimberly Stewarts Söhnchen seinen ersten Geburtstag, nun sorgt die Promi-Tochter für eine große Überraschung – und machte an ihrem 47. Geburtstag auf Instagram ihre dritte Schwangerschaft öffentlich.
Es wird ein ...
Zu einem Foto, auf dem sie oben ohne ihren nackten – und schon ziemlich stattlichen – Babybauch präsentiert, schrieb Stewart frech: „Oops I did it again“.
Hinter die Zeile, die sie sich kurzerhand von Britney Spears ausgeliehen hatte, setzte Stewart ein rosarotes Herzchen und bestätigte somit auch, dass Baby Nummer drei ein Mädchen wird.
Die Kommentarspalte hat Stewart zwar gesperrt, Glückwünsche trudeln aber dennoch ein – etwa von Schauspielerin Bijou Phillips sowie Nicky Hilton, die beide das Posting likten.
Geheimnis um Papa von Stewart-Baby
Wer der glückliche Papa in spe ist, das behält Kimberly Stewart übrigens geheim. Schon bei den Baby-News im letzten Jahr war nicht bekannt, wer sich mit dem Model über Nachwuchs freuen durfte.
Zuletzt war Stewart mit Filmproduzent Jesse Shapira liiert. Mit ihm feierte sie im Februar 2022 Verlobung. Doch Pärchenpics sind auf dem Instagram-Account von Stewart längst verschwunden. Auch das Verlobungsfoto wurde vor einiger Zeit bereits gelöscht. Vater von Stewarts erster Tochter Delilah ist Benicio del Toro.
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