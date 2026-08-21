Baum drohte auf Gebäude und Straße zu stürzen

In eine ordentliche Schieflage war am Donnerstagabend ein Baum in der Bergstraße in Hallwang in Salzburg geraten. Dabei bedrohte das hohe Gewächs sogar ein Haus. Gegen 20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz alarmiert.
Vor Ort entschieden die Florianis, dass der schiefe Baum zu gefährlich ist. Also wurde er kurzerhand umgeschnitten und in seine Einzelteile zerlegt. Während der Arbeiten musste die Bergstraße auf Höhe des Bahnhofs Salzburg-Hallwang gesperrt werden.
Beim Einsatz half ein Landwirt den elf Feuerwehrleuten tatkräftig aus. Er stellte seinen Holzkran und einen Anhänger zur Verfügung. Die Feuerwehr war mit ihrem Rüstlösch- und ihrem Lastfahrzeug vor Ort.
Nach dem Abtransport des Baumes musste noch die Fahrbahn gereinigt werden. Im Anschluss konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.
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