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Feuerwehr schritt ein

Baum drohte auf Gebäude und Straße zu stürzen

Salzburg
21.08.2026 09:59
Der Baum musste gefällt und zerteilt werden.
Der Baum musste gefällt und zerteilt werden.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Hallwang)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

In eine ordentliche Schieflage war am Donnerstagabend ein Baum in der Bergstraße in Hallwang in Salzburg geraten. Dabei bedrohte das hohe Gewächs sogar ein Haus. Gegen 20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatz alarmiert. 

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Vor Ort entschieden die Florianis, dass der schiefe Baum zu gefährlich ist. Also wurde er kurzerhand umgeschnitten und in seine Einzelteile zerlegt. Während der Arbeiten musste die Bergstraße auf Höhe des Bahnhofs Salzburg-Hallwang gesperrt werden. 

Der Baum drohte auf die Straße zu stürzen. Ein Landwirt half beim Entfernen.
Der Baum drohte auf die Straße zu stürzen. Ein Landwirt half beim Entfernen.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Hallwang)

Beim Einsatz half ein Landwirt den elf Feuerwehrleuten tatkräftig aus. Er stellte seinen Holzkran und einen Anhänger zur Verfügung. Die Feuerwehr war mit ihrem Rüstlösch- und ihrem Lastfahrzeug vor Ort.

Nach dem Abtransport des Baumes musste noch die Fahrbahn gereinigt werden. Im Anschluss konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. 

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