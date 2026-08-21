Tickets für den Actionfilm „MUTINY“ gewinnen

Action auf hoher See und anschließend selbst in See stechen: Zum Kinostart von „MUTINY“ verlost die „Krone“ ein besonderes Paket für Film- und Donaufans. Zu gewinnen gibt es 2 Kinogutscheine für den neuen Actionkracher mit Jason Statham sowie 2 Tickets für die Donau Panorama Tour der DDSG Blue Danube.
Wenn Jason Statham auf der Leinwand auftaucht, sind spektakuläre Kämpfe und jede Menge Action meist nicht weit. In seinem neuen Film „MUTINY“ schlüpft der Actionstar in die Rolle von Cole Reed. Als sein milliardenschwerer Boss vor seinen Augen einem Mordkomplott zum Opfer fällt, wird ausgerechnet Reed für die Tat verantwortlich gemacht. Um den Tod seines Freundes zu rächen und seine Unschuld zu beweisen, folgt er den Spuren der Täter bis an Bord eines Frachters. Dort stößt er auf eine internationale Verschwörung – und startet im Alleingang eine gnadenlose Racheaktion auf hoher See.
Neben Jason Statham sind unter anderem Annabelle Wallis, Roland Møller und Adrian Lester zu sehen. Regie führte Jean-François Richet, der bereits mit Actionfilmen wie „Plane“ für Spannung sorgte. „MUTINY“ startet am 27. August in den österreichischen Kinos.
Mitmachen und gewinnen
Passend zum maritimen Schauplatz des Films geht es für die Gewinner auch abseits der Leinwand aufs Wasser – allerdings deutlich entspannter. Die „Krone“ verlost: 2 Kinogutscheine für „MUTINY“ sowie 2 Tickets für die Donau Panorama Tour der DDSG Blue Danube. Damit warten gleich zwei Erlebnisse: zuerst geballte Jason-Statham-Action im Kino und danach eine Tour mit Blick auf das Donaupanorama.
Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 27. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.