Tickets für den Actionfilm „MUTINY“ gewinnen

Wenn Jason Statham auf der Leinwand auftaucht, sind spektakuläre Kämpfe und jede Menge Action meist nicht weit. In seinem neuen Film „MUTINY“ schlüpft der Actionstar in die Rolle von Cole Reed. Als sein milliardenschwerer Boss vor seinen Augen einem Mordkomplott zum Opfer fällt, wird ausgerechnet Reed für die Tat verantwortlich gemacht. Um den Tod seines Freundes zu rächen und seine Unschuld zu beweisen, folgt er den Spuren der Täter bis an Bord eines Frachters. Dort stößt er auf eine internationale Verschwörung – und startet im Alleingang eine gnadenlose Racheaktion auf hoher See.