IS-Anhängerin plante Anschlag auf Parlament

Nach dem Anschlag habe die Frau geplant, nach Syrien zu fliehen, hieß es. Später könne sie dann zurückkehren, um weitere prominente Ziele wie den Times Square in New York anzugreifen, sagte sie zu dem Informanten. Nachdem sie sich eine Liefertasche des Anbieters DoorDash und Bombenkomponenten besorgt hatte, wurde die 35-Jährige am Mittwoch festgenommen.