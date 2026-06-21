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Widerstand der Bürger

380-kV: „Vielleicht sind wir das gallische Dorf“

Kärnten
21.06.2026 10:00
Die Hochspannungsleitung soll möglichst siedlungsfern verlaufen.
Die Hochspannungsleitung soll möglichst siedlungsfern verlaufen.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Langsam wird die Zeit für Anpassungen knapp: Anfang Juli plant der Übertragungsnetzbetreiber APG, die Planungstrassen für die 380-kV-Leitung durch Kärnten vorzustellen, im Herbst die Pläne zu fixieren. Doch der Widerstand ist noch groß – auch in Treffen, wo eine Bürgerinitiative weiter kämpfen will.

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„Wir wollen nicht unser Problem einfach in andere Gemeinden verschieben“, stellt Herbert Zankl, FP-Gemeinderat und Obmann der Treffner Bürgerinitiative „Wir – Gemeinsam stark“, klar. Das „Problem“ ist, wie auch in anderen betroffenen Gemeinden, die geplante 380-kV-Leitung durch Kärnten.

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