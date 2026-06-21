380-kV: „Vielleicht sind wir das gallische Dorf“

Langsam wird die Zeit für Anpassungen knapp: Anfang Juli plant der Übertragungsnetzbetreiber APG, die Planungstrassen für die 380-kV-Leitung durch Kärnten vorzustellen, im Herbst die Pläne zu fixieren. Doch der Widerstand ist noch groß – auch in Treffen, wo eine Bürgerinitiative weiter kämpfen will.