So heftig zog das Unwetter durch den Osten

Anbei noch ein Bild eines der Gewitter im Wienerwald. Man erkennt einen „Wet Downburst“. Dabei handelt es sich um einen starken Abwind aus einem Gewitter, der bis zum Boden absinkt und sich dort dann ausbreitet. Neben stürmischen Böen tritt dabei auch Starkregen auf. pic.twitter.com/9cznBRC7BR