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Gewitter im Zeitraffer

So heftig zog das Unwetter durch den Osten

Unwetter
21.08.2026 09:48
Laut UWZ handelt es sich hierbei um einen „Wet Downburst“. Dabei entsteht ein starker Abwind aus ...
Laut UWZ handelt es sich hierbei um einen „Wet Downburst“. Dabei entsteht ein starker Abwind aus einem Gewitter, der bis zum Boden absinkt und sich dort dann ausbreitet.(Bild: UWZ/ x.com Screenshot, Krone KREATIV)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Dunkle Wolken, Starkregen und heftige Gewitter: Am Donnerstag ging es über Österreich ordentlich zur Sache. Wie gewaltig die Unwetterfront über das Land zog, zeigt ein eindrucksvoller Zeitraffer der Unwetterzentrale (UWZ).

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Innerhalb kurzer Zeit verdunkelte sich vielerorts der Himmel, ehe kräftige Gewitter niedergingen. Besonders im Osten sorgten Starkregen, Hagel und Sturmböen für zahlreiche Einsätze. Der Zeitraffer der UWZ zeigt eindrucksvoll, wie sich die Gewitter über Österreich entwickelten und schließlich über das Land hinwegzogen.

Mächtige Gewitterwolke über Wien
Besonders heftig ging es laut Unwetterzentrale über Wien zur Sache. Die UWZ spricht bei dem Gewitter, das am Donnerstagnachmittag über die Bundeshauptstadt zog, sogar von einer Superzelle.

Freitag bleibt unbeständig
Ganz vorbei ist das Unwetter in Österreich noch nicht. Im Westen ziehen laut UWZ zunächst teils gewittrige Schauer auf, die sich im Tagesverlauf verstärken und Richtung Osten ausbreiten. Bis zum Abend können sie das ganze Land erfassen. Regional besteht erneut Unwettergefahr durch Hagel, Starkregen und Sturm.

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Beruhigung am Wochenende
Erst am Wochenende kehrt Ruhe ein: Am Samstag lockern die Wolken zunehmend auf, vor allem im Flachland zeigt sich häufig die Sonne. Der Sonntag wird schließlich landesweit ruhig und überwiegend sonnig.

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