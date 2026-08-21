So heftig zog das Unwetter durch den Osten

Dunkle Wolken, Starkregen und heftige Gewitter: Am Donnerstag ging es über Österreich ordentlich zur Sache. Wie gewaltig die Unwetterfront über das Land zog, zeigt ein eindrucksvoller Zeitraffer der Unwetterzentrale (UWZ).
Innerhalb kurzer Zeit verdunkelte sich vielerorts der Himmel, ehe kräftige Gewitter niedergingen. Besonders im Osten sorgten Starkregen, Hagel und Sturmböen für zahlreiche Einsätze. Der Zeitraffer der UWZ zeigt eindrucksvoll, wie sich die Gewitter über Österreich entwickelten und schließlich über das Land hinwegzogen.
Und hier noch ein 'Betthupferl' 🫧— uwz.at (@uwz_at) August 20, 2026
📸 @nikzimmer87pic.twitter.com/FyoPobDfeO
Anbei noch ein Bild eines der Gewitter im Wienerwald. Man erkennt einen „Wet Downburst“. Dabei handelt es sich um einen starken Abwind aus einem Gewitter, der bis zum Boden absinkt und sich dort dann ausbreitet. Neben stürmischen Böen tritt dabei auch Starkregen auf. pic.twitter.com/9cznBRC7BR— uwz.at (@uwz_at) August 20, 2026
Mächtige Gewitterwolke über Wien
Besonders heftig ging es laut Unwetterzentrale über Wien zur Sache. Die UWZ spricht bei dem Gewitter, das am Donnerstagnachmittag über die Bundeshauptstadt zog, sogar von einer Superzelle.
Freitag bleibt unbeständig
Ganz vorbei ist das Unwetter in Österreich noch nicht. Im Westen ziehen laut UWZ zunächst teils gewittrige Schauer auf, die sich im Tagesverlauf verstärken und Richtung Osten ausbreiten. Bis zum Abend können sie das ganze Land erfassen. Regional besteht erneut Unwettergefahr durch Hagel, Starkregen und Sturm.
Beruhigung am Wochenende
Erst am Wochenende kehrt Ruhe ein: Am Samstag lockern die Wolken zunehmend auf, vor allem im Flachland zeigt sich häufig die Sonne. Der Sonntag wird schließlich landesweit ruhig und überwiegend sonnig.
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