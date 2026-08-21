Countdown läuft: Wiesen in Bleiburg wird aufgebaut

„Für mich ist das eine Mutprobe. Es ist mein erster Markt, der übrigens neben den laufenden Amtsgeschäften aus dem Boden gestampft wird. Ich bin stolz auf ein so tolles Team“, sagt Bürgermeister Daniel Wrießnig. Der Marktreferent ist froh, dass ihm der langjährige Marktmeister Arthur Ottowitz zur Seite steht: „Die Infrastruktur steht, die ersten Zelte stehen ebenfalls, auch die Hightech-Fahrgeschäfte fahren bereits langsam vor und werden aufgebaut“, so Ottowitz, der das Festevent seit Jahrzehnten managt.