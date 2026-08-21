Ein Weltenbummler mit Zwischenstopp beim KAC

Willkommen in Kärnten! Die „Kärntner Krone“ startet wieder mit ihrer Serie über die neuen Gesichter im Eishockeyland Nr. 1. Diesmal geht es um Jan Drozg – der Slowene wurde von Crosby-Klub Pittsburgh gedraftet, spielte jahrelang in der KHL und stürmt jetzt für die Rotjacken.