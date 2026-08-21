Ein Weltenbummler mit Zwischenstopp beim KAC

Willkommen in Kärnten! Die „Kärntner Krone“ startet wieder mit ihrer Serie über die neuen Gesichter im Eishockeyland Nr. 1. Diesmal geht es um Jan Drozg – der Slowene wurde von Crosby-Klub Pittsburgh gedraftet, spielte jahrelang in der KHL und stürmt jetzt für die Rotjacken.
Das Schicksal führt manchmal Regie! Einige NHL-Karrieren scheiterten an Unvorhergesehenem wie einem Lockout (Thomas Pöck, Christoph Brandner) vorzeitig. Ähnlich erging es Jan Drozg, der medial schon als neuer Anze Kopitar gesehen worden war, vor Corona auf dem Sprung in den Kader der Pittsburgh Penguins schien. Und viele Opfer dafür brachte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.