Gletscher-Albtraum: Alpen verlieren immer mehr Eis

Selbst in großer Höhe wird es zu warm

Eine wichtige Rolle spielt dabei die außergewöhnliche Wärme in den Bergen. Im Sommer lag die Null-Grad-Grenze häufig zwischen 4000 und 5000 Metern. Das bedeutet: Selbst in Höhen, in denen normalerweise Schnee liegen bleibt, kann es inzwischen über längere Zeit zu warm sein. Für die Gletscher ist das doppelt so problematisch. Die Schneedecke wirkt normalerweise wie eine Schutzschicht und verhindert, dass die Sonne das Eis direkt erwärmt. Wenn auch dieser Schnee wegschmilzt, liegt das Eis aber ungeschützt da.