Einbruch bei 28-Jähriger: Eine Million Euro Beute

Whiskey, Vase, Mokassins

Die Liste, was er dort in der Stillen Nacht mit einem unbekannten Mittäter alles herausgetragen haben soll, ist atemberaubend: Dutzende Taschen, allesamt von Chanel oder Hermès, eine davon 44.200 Euro wert. Pelzmäntel, von denen einer 13.000 Euro kostete, einen Ring im Wert von 40.000 Euro, Uhren um bis zu 180.000 Euro das Stück, Parfums, Whiskey, ganze Outfits bis hin zu Mokassin-Schuhen, die 4100 Euro gekostet haben sollen. Sogar eine 12.000 Euro teure Vase fehlt. Der Gesamtwert des Diebesguts aus der Wohnung beläuft sich laut der 28-Jährigen auf 1,065.862 Euro.