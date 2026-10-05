Andrew verklagt Polizei wegen Epstein-Razzien

Dort wurde der ehemalige Royal fast zwölf Stunden lang verhört. Der Vorwurf lautet auf mögliches Fehlverhalten im öffentlichen Amt. Andrew kam anschließend wieder auf freien Fuß. Ermittlungsergebnisse wurden bisher nicht bekannt.

„Wie in einem Schwebezustand“

Freunde des Royals ließen britischen Medien gegenüber durchblicken, dass Andrew vermutet, dass der Zeitpunkt der Festnahme bewusst geplant worden sei, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Ob auch dies Thema der Verhandlung sein könnte, ist unklar.