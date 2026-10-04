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Prinzessin Madeleines Mann spricht nun Schwedisch

Royals
04.10.2026 17:08
Prinzessin Madeleine und ihr Mann Chris O´Neill beim Konzert anlässlich der Parlamentseröffnung ...
Prinzessin Madeleine und ihr Mann Chris O´Neill beim Konzert anlässlich der Parlamentseröffnung 2026(Bild: APA-Images / dana press / SPA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei der Parlamentseröffnung in Stockholm sorgte Chris O’Neill für eine kleine Überraschung, die sogar vom Palast kommentiert wurde. Der Ehemann von Prinzessin Madeleine saß zum ersten Mal ohne Kopfhörer im Publikum. Jahrelang war bei wichtigen Terminen eine Übersetzung nötig. 

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Chris O’Neill, 52, wurde in London geboren, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und studierte in den USA. Als er Prinzessin Madeleine, 44, 2010 in New York kennenlernte, sprach er kein Schwedisch. Auch nach der Hochzeit 2013 war die Sprache seiner Frau für ihn offenbar nicht ganz einfach. Bei offiziellen Terminen in Schweden trug er deshalb immer wieder Kopfhörer, über die ihm die Reden übersetzt wurden. Das hat sich jetzt geändert: Bei der Parlamentseröffnung am 29. September war davon nichts zu sehen.

Der Palast bestätigt: Chris kann Schwedisch
Das schwedische Magazin „Hänt“ fragte beim Hof nach. Die Antwort von Palastsprecherin Margareta Thorgren fällt eindeutig aus. „Er lebt in Schweden und versteht Schwedisch“, erklärte sie. Und ergänzte: „Er kann Schwedisch und versteht Schwedisch, daher kommt er ohne Übersetzung aus.“

Offenbar hat sich bei Chris O’Neill also einiges getan. Seit Sommer 2024 lebt die Familie dauerhaft in Stockholm, nachdem Madeleine und Chris mit ihren drei Kindern aus Florida nach Schweden zurückgekehrt waren.

Nach mehr als 13 Jahren Ehe scheint O’Neill damit auch sprachlich endgültig in der Heimat seiner Frau angekommen zu sein.

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Einen Titel wollte er nie
Royale Pflichten hin oder her: Prinz wollte Chris O’Neill ohnehin nie werden. Bei seiner Hochzeit mit Madeleine verzichtete er bewusst auf einen königlichen Titel. Er begründete dies immer damit, dass er nicht in eine königliche Familie hineingeboren worden sei. 

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