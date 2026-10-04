Prinzessin Madeleines Mann spricht nun Schwedisch

Chris O’Neill, 52, wurde in London geboren, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und studierte in den USA. Als er Prinzessin Madeleine, 44, 2010 in New York kennenlernte, sprach er kein Schwedisch. Auch nach der Hochzeit 2013 war die Sprache seiner Frau für ihn offenbar nicht ganz einfach. Bei offiziellen Terminen in Schweden trug er deshalb immer wieder Kopfhörer, über die ihm die Reden übersetzt wurden. Das hat sich jetzt geändert: Bei der Parlamentseröffnung am 29. September war davon nichts zu sehen.