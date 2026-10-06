16-Jährige bedrohte und ohrfeigte Klassenkameradin

Kein unbeschriebenes Blatt

Für die 16-Jährige ist es nicht der erste Kontakt mit der Justiz. Zwei Diversionen liegen bereits hinter ihr, die Sozialstunden aus der letzten hat sie gerade abgearbeitet. Eine dritte Chance gibt es diesmal nicht. Hoffnungslos ist der Fall aber nicht: Die Unterländerin absolviert inzwischen eine Lehre in einem großen Vorarlberger Betrieb und erzählt, dass ihr die Ausbildung gefällt. Ihr Alltag habe dadurch wieder Struktur bekommen, betont auch die Verteidigerin.